На Рівненщині вночі влучань не фіксували, на Волині минулося без НС - голови ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Волинській області під час нічної повітряної тривоги минулося без надзвичайних ситуацій, у Рівненській області влучань не фіксували. Про це повідомили голови Волинської ОВА Юрій Погуляйко та Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.
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"Затяжною виявилася нічна повітряна тривога. Дякую силам ППО, які захистили українське небо. На Рівненщині влучань не зафіксовано", - написав Коваль.
"Нічна повітряна тривога на Волині минула без надзвичайних ситуацій. В області все спокійно. Віримо в ЗСУ та офіційній інформації", - зазначив Погуляйко.
Нагадаємо
Українські захисники у ніч на 19 травня знищили 16 з 22 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed та три з шести крилатих ракет "Калібр".