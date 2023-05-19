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На Рівненщині вночі влучань не фіксували, на Волині минулося без НС - голови ОВА

На Рівненщині вночі влучань не фіксували, на Волині минулося без НС - голови ОВА

Київ • УНН

 • 629185 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. У Волинській області під час нічної повітряної тривоги минулося без надзвичайних ситуацій, у Рівненській області влучань не фіксували. Про це повідомили голови Волинської ОВА Юрій Погуляйко та Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Затяжною виявилася нічна повітряна тривога. Дякую силам ППО, які захистили українське небо. На Рівненщині влучань не зафіксовано", - написав Коваль.

"Нічна повітряна тривога на Волині минула без надзвичайних ситуацій. В області все спокійно. Віримо в ЗСУ та офіційній інформації", - зазначив Погуляйко.

Нагадаємо

Українські захисники у ніч на 19 травня знищили 16 з 22 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed та три з шести крилатих ракет "Калібр".

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