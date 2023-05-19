В Ровенской области ночью попаданий не фиксировали, на Волыни обошлось без ЧС - главы ОВА

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"Затяжной оказалась ночная воздушная тревога. Спасибо силам ПВО, которые защитили украинское небо. В Ровенской области попаданий не зафиксировано", - написал Коваль.

"Ночная воздушная тревога на Волыни прошла без чрезвычайных ситуаций. В области все спокойно. Верим в ВСУ и официальной информации", - отметил Погуляйко.

Напомним

Украинские защитники в ночь на 19 мая уничтожили 16 из 22 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed и три из шести крылатых ракет "Калибр".