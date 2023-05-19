В Ровенской области ночью попаданий не фиксировали, на Волыни обошлось без ЧС - главы ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Волынской области во время ночной воздушной тревоги обошлось без чрезвычайных ситуаций, в Ровенской области попаданий не фиксировали. Об этом сообщили главы Волынской ОВА Юрий Погуляйко и Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.
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"Затяжной оказалась ночная воздушная тревога. Спасибо силам ПВО, которые защитили украинское небо. В Ровенской области попаданий не зафиксировано", - написал Коваль.
"Ночная воздушная тревога на Волыни прошла без чрезвычайных ситуаций. В области все спокойно. Верим в ВСУ и официальной информации", - отметил Погуляйко.
Напомним
Украинские защитники в ночь на 19 мая уничтожили 16 из 22 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed и три из шести крылатых ракет "Калибр".