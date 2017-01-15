На Рівненщині внаслідок сутички поранено двох селян
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Поранення з мисливської рушниці отримали сьогодні двоє селян у с.Старе Село Рокитнівського району. Як розповіли кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, за попередньою даними, конфлікт трапився між місцевими та жителями села Березне.
“Перша сутичка між селянами відбувлася ще в п’ятницю, сьогодні до Старого Села приїхали чоловіки з Березного для з’ясування стосунків. У результаті — двоє осіб отримали вогнепальне поранення з мисливської рушниці,” — повідомили в поліції.
Потерпілих госпіталізували до Рокитнівськоі центральноі районної лікарні. Стан потерпілих не викликає побоювань.
Правоохоронці порушили два кримінальні провадження. Подробиці обіцяють повідомити завтра.
Нагадаємо, у Полтаві в одному із будинків виявили чоловіка із вогнепальним пораненням у голову.