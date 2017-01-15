На Рівненщині внаслідок сутички поранено двох селян

“Перша сутичка між селянами відбувлася ще в п’ятницю, сьогодні до Старого Села приїхали чоловіки з Березного для з’ясування стосунків. У результаті — двоє осіб отримали вогнепальне поранення з мисливської рушниці,” — повідомили в поліції.

Потерпілих госпіталізували до Рокитнівськоі центральноі районної лікарні. Стан потерпілих не викликає побоювань.

Правоохоронці порушили два кримінальні провадження. Подробиці обіцяють повідомити завтра.

Нагадаємо, у Полтаві в одному із будинків виявили чоловіка із вогнепальним пораненням у голову.