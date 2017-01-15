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На Ровенщине в результате столкновения ранены двое крестьян

На Ровенщине в результате столкновения ранены двое крестьян

Киев • УНН

 • 10819 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 15 января. УНН. Ранения из охотничьего ружья получили сегодня двое крестьян в с.Старое Село Рокитновского района. Как рассказали корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, по предварительным данным, конфликт произошел между местными и жителями села Березное.

"Первая схватка между крестьянами состоялась еще в пятницу, сегодня в Старое Село приехали мужчины с Березного для выяснения отношений. В результате - два человека получили огнестрельное ранение из охотничьего ружья ", - сообщили в полиции.

Пострадавших госпитализировали в Рокитнивскую Центральную районную больницу. Состояние пострадавших не вызывает опасений.

Возбуждено два уголовных производства. Подробности обещают сообщить завтра.

Напомним, в Полтаве в одном из домов обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в голову.

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