На Рівненщині визначили безпечні стоянки для автомобілів через негоду
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Дорожники, поліція та рятувальники склали перелік місць, де водії можуть перечекати хуртовину.
Про це повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Так, 16 безпечних стоянок розташовані обабіч головних доріг Рівненщини. Зокрема, стоянки розташовані на трасах у напрямку Києва, Луцька, Львова та райцентру Сарни (на Білорусь).
За прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря на території Рівненщини місцями вночі до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.