На Рівненщині визначили безпечні стоянки для автомобілів через негоду

Так, 16 безпечних стоянок розташовані обабіч головних доріг Рівненщини. Зокрема, стоянки розташовані на трасах у напрямку Києва, Луцька, Львова та райцентру Сарни (на Білорусь).

За прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря на території Рівненщини місцями вночі до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.