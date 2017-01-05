В Ровенской области определили безопасные стоянки для автомобилей из-за непогоды
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 января. УНН. Дорожники, полиция и спасатели составили список мест, где водители могут переждать метель.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Так, 16 безопасных стоянок расположены вдоль главных дорог Ровенской области. В частности, стоянки расположены на трассах в направлении Киева, Луцка, Львова и райцентра Сарны (на Беларусь).
По прогнозам Укргидрометцентра , 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха на территории Ровенской области местами ночью до 20-26 ° мороза, днем до 11-17 ° мороза.