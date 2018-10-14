На Рівненщині виявили підпільний цех з оброблення бурштину

Зокрема, у рамках кримінального провадження за фактом порушення правил охорони або використання надр, на підставі ухвали суду та за процесуального погодження прокуратури правоохоронці викрили та припинили діяльність підпільного цеху з оброблення бурштину, який функціонував на території домоволодіння жителя 41-річного жителя Зарічного.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили близько 100 кг бурштину різних фракцій, вісім станків для обробки “сонячного” каміння, дві мотопомпи заводського виробництва та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить 1 мільйон 400 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває, у ході якого проводяться заходи щодо встановлення каналів збуту бурштину та осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, у Сарненському районі правоохоронці виявили та вилучили у місцевих жителів 32,8 кілограми “сонячного” каміння, вартість якого на “чорному” ринку становить орієнтовно 280 тисяч гривень.