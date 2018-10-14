В Ровенской области обнаружили подпольный цех по обработке янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Ровенской области во время обыска в хозяйстве 41-летнего жителя поселка Заречное обнаружили и изъяли янтарь и станки для обработки камня, общей стоимостью более миллиона гривен. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
В частности, в рамках уголовного производства по факту нарушения правил охраны или использования недр, на основании постановления суда и по процессуального согласования прокуратуры правоохранители разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, который функционировал на территории домовладения жителя 41-летнего жителя Заречного.
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 100 кг янтаря различных фракций, восемь станков для обработки “солнечного” камня, две мотопомпы заводского производства и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,4 млн гривен.
Досудебное расследование продолжается, в ходе которого проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.
Напомним, в Сарненском районе правоохранители обнаружили и изъяли у местных жителей 32,8 килограмма “солнечного” камня, стоимость которого на “черном” рынке составляет ориентировочно 280 000 гривен.