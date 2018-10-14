В Ровенской области обнаружили подпольный цех по обработке янтаря

В частности, в рамках уголовного производства по факту нарушения правил охраны или использования недр, на основании постановления суда и по процессуального согласования прокуратуры правоохранители разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, который функционировал на территории домовладения жителя 41-летнего жителя Заречного.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 100 кг янтаря различных фракций, восемь станков для обработки “солнечного” камня, две мотопомпы заводского производства и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,4 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается, в ходе которого проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, в Сарненском районе правоохранители обнаружили и изъяли у местных жителей 32,8 килограмма “солнечного” камня, стоимость которого на “черном” рынке составляет ориентировочно 280 000 гривен.