На Рівненщині виявили 62 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Станом на вечір четверга на Рівненщині зареєстровано 62 нових випадки захворювання на COVID-19, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір 23 липня на Рівненщині зареєстровано 62 нових випадки захворювання на COVID-19”, — написав Коваль, та додав, що вік хворих склав від 6 до 78 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5399 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області — 91 летальний випадок, спричинений COVID-19”, — написав очільник ОДА.
Він додав, що всього — подолали хворобу 4206 мешканців області. За добу одужало 108 людей з більшості районів області.
“В роботі лабораторій області залишається 220 зразків”, резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 61 851 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 551 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.