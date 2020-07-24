В Ровенской области выявили 62 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По состоянию на вечер четверга в Ровенской зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 23 июля на Ровенщине зарегистрировано 62 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал Коваль, и добавил, что возраст больных составил от 6 до 78 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5399 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В области — 91 летальный случай, вызванный COVID-19”, — написал глава ОГА.
Он добавил, что всего — преодолели болезнь 4206 жителей области. За сутки выписаны 108 человек из большинства районов области.
“В работе лабораторий области остается 220 образцов”, резюмировал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 61851 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1551 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.