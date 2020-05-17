На Рівненщині виявили 26 нових випадків коронавірусу, загалом 1167
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Станом на вечір 17 травня на Рівненщині зареєстровано 26 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомив цілодобовий оперативний штаб протидії коронавірусу при Рівненській ОДА, передає УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Серед інфікованих виявлено: 6 мешканців з Рокитнівського району (у селах Березове (4), Єльне (1) та Глинне (1); 13 з м.Рівне; 2 з Рівненського району (с.Зоря та смт Клевань); 2 з Сарненського району (села Довге та Констянтинівка); 2 з Гощанського району (села Ясне та Бугрин) і 1 з м.Здолбунів.
Вік хворих від 8 до 82 років.
Таким чином в Рівненській області виявили 1167 випадків захворювання на коронавірус. З них – 85 дітей (7%) та 247 медичних працівників (21%).
Через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 28 людей.
Подолали COVID-19 уже 352 людини. Сьогодні одужало 5 рівнян.
На перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі та Центрі громадського здоров’я 192 зразки. Всього за період спалаху коронавірусу на Рівненщині досліджено 9518 зразків.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19, з них 514 - летальні.