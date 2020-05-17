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В Ровенской области обнаружили 26 новых случаев коронавируса, в общем 1167

Киев • УНН

 • 14514 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. По состоянию на вечер 17 мая в Ровенской области зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил круглосуточный оперативный штаб противодействия коронавирусу при Ровенской ОГА, передает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

В Ровенской области обнаружили 26 новых случаев коронавируса, в общем 1167

Среди инфицированных выявлено 6 жителей из Рокитновского района (в селах Березово (4), Ельное (1) и Глинное (1), 13 из г.Ровно, 2 из Ровенского района (с.Зоря и пгт Клевань) 2 из Сарненского района (села Долгое и Константиновка), 2 из Гощанского района (села Ясное и Бугрин) и 1 из Здолбунова.

Возраст больных от 8 до 82 лет.

Таким образом в Ровенской области обнаружили 1167 случаев заболевания коронавирус. Из них - 85 детей (7%) и 247 медицинских работников (21%).

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 28 человек.

Преодолели COVID-19 уже 352 человека. Сегодня выписаны 5 ровенчан.

На проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья 192 образцов. Всего за период вспышки коронавируса в Ровенской области исследовано 9518 образцов.

Напомним, в Украине зафиксирован уже 18 291 случай COVID-19, из них 514 - летальные.

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