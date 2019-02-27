На Рівненщині викрито міні-цех з переробки бурштину

“Під час огляду будинку поліцейські виявили п’ять станків з нашаруванням білого пилу з характерним запахом смоли, поліетиленовий пакет та пластикове відро із камінням бурштину загальною вагою понад 1,5 кг, електронні ваги, мотопомпу кустарного виробництва на базі двигуна „Daihatcu“ та вісім пожежних рукавів”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема поліцейські встановили, що до злочину можуть бути причетні троє чоловіків, які винаймали будинок: двоє із Київської області та один — із Хмельницької.

Поліція вже розпочали досудове розслідування. Наразі вони встановлюють місцезнаходження правопорушників. Усе каміння бурштину та обладнання буде скеровано на експертизу.

Як повідомляв УНН, на Запоріжжі судитимуть фальшивомонетників.