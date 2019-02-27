На Ровенщине разоблачен мини-цех по переработке янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В селе Рудня, Ровенской, неизвестные лица занимались скупкой янтаря-сырца, обрабатывали его и хранили его в арендованном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции Ровенской области.
"Во время осмотра дома полицейские обнаружили пять станков с наслоением белой пыли с характерным запахом смолы, полиэтиленовый пакет и пластиковое ведро с камнями янтаря общим весом более 1,5 кг, электронные весы, мотопомпу кустарного производства на базе двигателя "Daihatcu" и восемь пожарных рукавов", - говорится в сообщении.
В частности полицейские установили, что к преступлению могут быть причастны трое мужчин, которые снимали дом: двое из Киевской области и один - из Хмельницкой.
Полиция уже начали досудебное расследование. Сейчас они устанавливают местонахождение правонарушителей. Все камни янтаря и оборудование будет направлено на экспертизу.
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