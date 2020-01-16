На Рівненщині викрили підпільних цех з виробництва зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Троє жителів Рівненщини організували підпільних цех із виробництва зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.
"Працівники Управління стратегічних розслідувань у Рівненській області Національної поліції отримали інформацію, що на території регіону особи займаються збутом зброї. В подальшому оперативники і слідчі поліції не лише встановили осіб, причетних до її збуту, а й встановили місце підпільного цеху, в якому виробляли боєприпаси і травматичну зброю та переробляли її у бойову", - сказано у повідомленні.
Для цього спеціально обладнали кілька гаражних приміщень. Готову продукцію місцеві мешканці реалізовували в різних регіонах країни через особисті зв'язки, в тому числі і серед кримінальних кіл.
У рамках відкритого кримінального провадження оперативники УСР, слідчі ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів та за місцем знаходження підпільного збройного цеху.
"Правоохоронці вилучили виробниче обладнання, комплектуючі та запчастини до різної зброї, предмети схожі на вибухові пристрої, патрони та зброю. Вилучену зброю та вибухові пристрої направлено для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Львівській та Херсонській областях Служба безпеки України виявила місця незаконного зберігання арсеналів зброї, боєприпасів та вибухівки.