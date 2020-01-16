В Ровенской области разоблачили подпольных цех по производству оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Трое жителей Ровенской области организовали подпольных цех по производству оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
"Работники Управления стратегических расследований в Ровенской области Национальной полиции получили информацию, что на территории региона лица занимаются сбытом оружия. В дальнейшем оперативники и следователи полиции не только установили лиц, причастных к ее сбыту, но и установили место подпольного цеха, в котором производили боеприпасы и травматическое оружие, перерабатывая его в боевое", - говорится в сообщении.
Для этого специально оборудовали несколько гаражных помещений. Готовую продукцию местные жители реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе и среди криминальных кругов.
В рамках открытого уголовного производства оперативники УСР, следователи ГУНП в Ровенской области за процессуального руководства областной прокуратуры провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов и по месту нахождения подпольного вооруженного цеха.
"Правоохранители изъяли производственное оборудование, комплектующие и запчасти к разному оружию, предметы похожие на взрывные устройства, патроны и оружие. Изъятое оружие и взрывные устройства направлены для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, во Львовской и Херсонской областях Служба безопасности Украины выявила места незаконного хранения арсеналов оружия, боеприпасов и взрывчатки.