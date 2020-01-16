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В Ровенской области разоблачили подпольных цех по производству оружия

Киев • УНН

 • 20298 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Трое жителей Ровенской области организовали подпольных цех по производству оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

В Ровенской области разоблачили подпольных цех по производству оружия

"Работники Управления стратегических расследований в Ровенской области Национальной полиции получили информацию, что на территории региона лица занимаются сбытом оружия. В дальнейшем оперативники и следователи полиции не только установили лиц, причастных к ее сбыту, но и установили место подпольного цеха, в котором производили боеприпасы и травматическое оружие, перерабатывая его в боевое", - говорится в сообщении.

Для этого специально оборудовали несколько гаражных помещений. Готовую продукцию местные жители реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе и среди криминальных кругов.

В рамках открытого уголовного производства оперативники УСР, следователи ГУНП в Ровенской области за процессуального руководства областной прокуратуры провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов и по месту нахождения подпольного вооруженного цеха.

"Правоохранители изъяли производственное оборудование, комплектующие и запчасти к разному оружию, предметы похожие на взрывные устройства, патроны и оружие. Изъятое оружие и взрывные устройства направлены для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, во Львовской и Херсонской областях Служба безопасности Украины выявила места незаконного хранения арсеналов оружия, боеприпасов и взрывчатки.

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