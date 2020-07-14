На Рівненщині від COVID-19 одужало майже 3 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Станом на вечір понеділка на Рівненщині зареєстровано 20 нових випадків захворювання на COVID-19, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір 13 липня на Рівненщині підтверджено 20 нових випадків захворювання на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Очільник облдержадміністрації повідомив, що вік хворих склав від 7 до 73 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4740 випадків захворювання на коронавірус. Через ускладнення викликані COVID-19, в області вже 84 летальних випадки. На жаль, помер 65-річний житель с.Вигін, Костопільського району”, — додав Коваль.
Очільник ОДА написав, що хворобу подолали вже 2908 людей. “Одужало 135 мешканців із Гощанського, Зарічненського, Дубенського, Дубровицького, Костопільського, Млинівського, Острозького, Рівненського, Рокитнівського, Сарненського районів та міста Рівне”, — написав він.
“На перевірці в лабораторіях області залишається 280 зразків”, резюмував Коваль.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 133 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 398 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.