На Ровенщине от COVID-19 выздоровели почти 3 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. По состоянию на вечер понедельника на Ровенщине зарегистрировано 20 новых случаев заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 13 июля на Ровенщине подтверждено 20 новых случаев заболевания COVID-19”, — говорится в сообщении.
Глава облгосадминистрации сообщил, что возраст больных составил от 7 до 73 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4740 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнения вызваны COVID-19, в области уже 84 летальных случая. К сожалению, умер 65-летний житель с. Вигин, Костопольского района”, — добавил Коваль.
Глава ОГА написал, что болезнь преодолели уже 2908 человек. “Выздоровели 135 жителей из Гощанского, Заричненского, Дубенского, Дубровицкого, Костопольского, Млинивского, Острожского, Ровенского, Рокитновского, Сарненского районов и города Ровно”, — написал он.
“На проверке в лабораториях области остается 280 образцов”, резюмировал Коваль.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54133 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1398 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.