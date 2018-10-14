У ДТП на Рівненщині розбився молодий водій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. На автодорозі поблизу Костополя Рівненської області сталася смертельна ДТП: 19-річний юнак на автомобілі врізався у дерево і розбився на смерть. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
Так, повідомлення про аварію надійшло до поліції сьогодні близько п’ятої ранку.
"Поліцейські на місці події встановили, що 19-річний житель села Берестовець, керуючи автомобілем "ВАЗ 21099" на автодорозі поблизу Костополя виїхав за межі проїзної частини вліво та врізався у придорожні дерева. Унаслідок ДТП юнак від отриманих травм загинув на місці", – йдеться в повідомленні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.
Нагадаємо, у Львівській області автомобіль збив 9-річного школяра, після чого врізався в електроопору.