При ДТП в Ровенской области разбился молодой водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. На автодороге вблизи Костополя Ровенской области произошло смертельное ДТП: 19-летний юноша на автомобиле врезался в дерево и разбился насмерть. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
Так, сообщение об аварии поступило в полицию сегодня около пяти утра.
"Полицейские на месте происшествия установили, что 19-летний житель села Берестовец, управляя автомобилем "ВАЗ 21099" на автодороге вблизи Костополя выехал за пределы проезжей части влево и врезался в придорожные деревья. В результате ДТП молодой человек от полученных травм погиб на месте", – говорится в сообщении.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины.
Напомним, во Львовской области автомобиль сбил 9-летнего школьника, после чего врезался в электроопору.