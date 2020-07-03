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На Рівненщині судитимуть ексголову РДА через заволодіння понад 110 тис. доларів

На Рівненщині судитимуть ексголову РДА через заволодіння понад 110 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Судитимуть колишнього голову Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області через заволодіння понад 110 тис. доларів в обмін на виділення місцевими сільськими радами в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"…скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)", - сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець, зловживаючи довірою потерпілого, запевнив його у необхідності сплатити грошові кошти з розрахунку 230 доларів США за один гектар для виділення місцевими сільськими радами в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 486,88 га.

"Під час слідства задокументовано одержання посадовцем 110 400 доларів США", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, виконуючого обв’язки директора однієї з державних лабораторій у сфері споживчого ринку повідомлено про підозру у вимаганні хабара у 300 тис. гривень за посаду в державній лабораторії.

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