В Ровенской области будут судить экс-голову РГА из-за овладения более 110 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Будут судить бывшего главу Рокитновской районной государственной администрации Ровенской области из-за овладения более 110 тыс. долларов в обмен на выделение местными сельскими советами в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"...направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Рокитновской районной государственной администрации Ровенской области по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что чиновник, злоупотребляя доверием потерпевшего, заверил его в необходимости уплатить денежные средства из расчета 230 долларов США за один гектар для выделения местными сельскими советами в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 486,88 га.
"Во время следствия задокументировано получение должностным 110 400 долларов США", - добавляется в сообщении.
Напомним, исполняющему обязанности директора одного из государственных лабораторий в сфере потребительского рынка сообщено о подозрении в вымогательстве взятки в 300 тыс. гривен за пост в государственной лаборатории.