На Рівненщині судитимуть банду за вбивство односельчанина

7 лютого близько опівночі у селі Старе Село Рокитнівського району було вбито із вогнепальної зброї на території власного домоволодіння місцевого 30-річного жителя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 річний житель с. Старе Село, Рокитнівського району Рівненської області з метою умисного протиправного заподіяння смерті односельчанину, з яким мав неприязні відносини, та вчинення інших злочинів, на початку лютого 2019 року організував та очолив стійке об'єднання, до якого залучив як виконавців 3 жителів Володимирецького району Рівненської області, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності.

Відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого між учасниками угруповання злочинного плану організатор, 7 лютого особисто привіз у населений пункт, де проживала жертва, "кілерів", яких забезпечив житлом, транспортом та зброєю. Виконавці чекали жертву поблизу його будинку, а розстрілявши упритул, втекли на мотоциклі, який разом із іншим знаряддям злочину заховали і покинули в лісі.

Завдяки вжитим оперативним заходам правоохоронних органів трьох спільників за кілька годин після вчинення злочину було затримано у лісовому масиві с.Березове Рокитнівського району поблизу білоруського кордону, 27-річного організатора – за місцем проживання у м. Рівне.

Обвинувачені утримуються під вартою за рішенням суду.

Відповідно до інкримінованих статей Кримінального кодексу України учасникам організованої злочинної групи загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, жительку Рівненської області, яка ще у 2012 році організувала умисне вбивство батька, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, також засуджено чотирьох її спільників.