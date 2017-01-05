На Рівненщині рятувальники підвозили 250 людям воду
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Через порив труби в райцентрі Острог без води залишилося 250 мешканців багатоповерхівки. Про це повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Рятувальники пожежним авто привезли дві тонни технічної води для потреб мешканців багатоповерхівки.
Наразі на місці події працюють комунальники, які завершують ремонтні роботи на вулиці Валова,12, де прорвало трубу водопостачання.
Нагадаємо, 4 січня через прориви тепломережі 56 житлових будинків у Херсоні залишились без опалення.