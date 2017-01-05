На Рівненщині рятувальники підвозили 250 людям воду

Рятувальники пожежним авто привезли дві тонни технічної води для потреб мешканців багатоповерхівки.

Наразі на місці події працюють комунальники, які завершують ремонтні роботи на вулиці Валова,12, де прорвало трубу водопостачання.

Нагадаємо, 4 січня через прориви тепломережі 56 житлових будинків у Херсоні залишились без опалення.