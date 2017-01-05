В Ровенской области спасатели подвозили 250 людям воду
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 января. УНН. Из-за прорыва трубы в райцентре Острог без воды осталось 250 жителей многоэтажки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Спасатели на пожарном авто привезли две тонны технической воды для нужд жителей многоэтажки.
Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики, которые завершают ремонтные работы на улице Валовой, 12, где прорвало трубу водоснабжения.
Напомним, 4 января из-за прорывов теплосети 56 жилых домов в Херсоне остались без отопления.