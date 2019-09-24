На Рівненщині повернули у комунальну власність ділянку вартістю 240 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. За результатами розгляду позову прокуратури області господарським судом Рівненської області зобов’язано приватне підприємство повернути одній із сільських рад Гощанського району земельну ділянку з цільовим призначенням – землі промисловості та технічної інфраструктури, вартістю 240,2 млн. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
Встановлено, що 3 січня 2007 року між приватним підприємством та сільською радою укладено договір оренди землі строком на 49 років.
У подальшому, у травні 2017 року вказане приватне підприємство визнане банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру, однак орендовану земельну ділянку, всупереч вимог діючого законодавства власнику не повернуто.
Внаслідок таких незаконних дій орендаря, орган місцевого самоврядування був фактично позбавлений можливості використовувати земельну ділянку або надати в оренду іншим особам та отримувати орендну плату.
Тому, з метою захисту інтересів держави, прокуратура звернулась до суду про розірвання договору оренди та повернення власнику земельної ділянки вартістю 240,2 млн. грн.
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