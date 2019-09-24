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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55268 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110760 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102617 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109720 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119406 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148137 просмотра

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В Ровенской области вернули в коммунальную собственность участок стоимостью 240 млн грн

В Ровенской области вернули в коммунальную собственность участок стоимостью 240 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8636 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. По результатам рассмотрения иска прокуратуры области хозяйственным судом Ровенской области обязали частное предприятие вернуть одному из сельских советов Гощанского района земельный участок с целевым назначением - земли промышленности и технической инфраструктуры, стоимостью 240 200 000 грн. Грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

Установлено, что 3 января 2007 года между частным предприятием и сельским советом был заключен договор аренды земли сроком на 49 лет.

В дальнейшем, в мае 2017 года указанное частное предприятие признано банкротом и начата ликвидационная процедура, однако арендованный земельный участок вопреки требованиям действующего законодательства владельцу не возвращен.

Вследствие таких незаконных действий арендатора, орган местного самоуправления был фактически лишен возможности использовать земельный участок или предоставить в аренду другим лицам и получать арендную плату.

Поэтому, с целью защиты интересов государства, прокуратура обратилась в суд о расторжении договора аренды и возвращении владельцу земельного участка стоимостью 240 200 000. Грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов вернули незаконно выведенное имущество на 100 млн грн.

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