На Рівненщині посадовця спіймали на багатотисячному хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Рівненській області правоохоронці викрили на хабарі посадовця Державної архітектурно-будівельної інспекції, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Так, за невтручання у господарську діяльність забудовника, а саме не створення штучних перешкод та не проведення перевірок на об’єкті будівництва начальник управління ДАБІ вимагав 400 тисяч гривень хабара, повідомляють у поліції.
З метою прикриття протиправної діяльності кошти повинні були перерахувати на вказаний посадовцем рахунок приватного підприємства. Неправомірну вигоду він одержував у кілька етапів.
У суботу, 25 травня правоохоронці затримали посадовця. Під час вручення підозри про вчинення ним кримінального правопорушення останній почав чинити опір.
Наразі начальник управління ДАБІ затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 КК України.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, раніше у Києві викрито аферу з незаконного будівництва двох житлових комплексів, організатори якої заволоділи 55 млн гривень, інвестованих громадянами у вказане будівництво.