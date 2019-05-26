В Ровенской области чиновника поймали на многотысячной взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Ровенской области правоохранители разоблачили на взятке чиновника Государственной архитектурно-строительной инспекции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Так, за невмешательство в хозяйственную деятельность застройщика, а именно не создание искусственных препятствий и не проведение проверок на объекте строительства начальник управления ГАСК требовал 400 тысяч гривен взятки, сообщают в полиции.
С целью прикрытия противоправной деятельности средства должны были перечислить на указанный чиновником счет частного предприятия. Неправомерную выгоду он получал в несколько этапов.
В субботу, 25 мая правоохранители задержали чиновника. Во время вручения подозрения о совершении им уголовного преступления последний начал сопротивляться.
Сейчас начальник управления ГАСК задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как сообщал УНН, ранее в Киеве разоблачена афера с незаконного строительства двух жилых комплексов, организаторы которой завладели 55 млн гривен, инвестированных гражданами в указанное строительство.