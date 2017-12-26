На Рівненщині поліція затримала чоловіка, який до смерті побив матір
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 грудня. УНН. У селі Золотолин Костопільського району правоохоронці затримали 40-річного місцевого жителя, який напередодні до смерті побив рідну матір. Про це повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що ввечері 25 грудня між 77-річною жінкою та її нетверезим 44-річним сином виник конфлікт. Чоловік жорстоко побив матір, завдавши їй численних ударів ногами, руками та дерев’яною палицею по всьому тілу. Після того, як жінка без свідомості впала на ліжко, кривдник покинув її та пішов спати. Без ознак життя матір виявила 40-річна дочка, яка вранці повернулася додому.
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Поліцейські затримали чоловіка, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
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Слідчі готують клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.