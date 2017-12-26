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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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На Ровенщине полиция задержала мужчину, который до смерти избил мать

Киев • УНН

 • 6616 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 26 декабря. УНН. В селе Золотолин Костопольского района правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, который накануне до смерти избил родную мать. Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.

На Ровенщине полиция задержала мужчину, который до смерти избил мать

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что вечером 25 декабря между 77-летней женщиной и ее нетрезвым 44-летним сыном возник конфликт. Мужчина жестоко избил мать, нанеся ей многочисленные удары ногами, руками и деревянной палкой по всему телу. После того, как женщина без сознания упала на кровать, обидчик бросил ее и пошел спать. Без признаков жизни мать обнаружила 40-летняя дочь, которая утром вернулась домой.

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Полицейские задержали мужчину, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

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Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские Национальные Новости

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