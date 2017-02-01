На Рівненщині поліція відкрила вогонь у водія-втікача
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Чотирнадцять кілометрів переслідували за п’яного водія поліцейські з райцентру Сарни. На вимогу зупинитися автомобіль Honda Civic почав втікати, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненської області.
У селі Гута-Перейма машину занесло на узбіччя. Водій спрямував авто на поліцейського, який прострелив ліве переднє колесо.
У крові 33-річного водія алкотестер показав 0,52 проміле. Документів на право керування машини чоловік не мав, водночас суд його вже позбавив водійського посвідчення. Натомість автомобіль незаконно перебуває на території України, його доставили до відділу поліції.
За фактом опору працівникові поліції порушене кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує 2 роки позбавлення волі. На водія складено адміністративні протоколи за 4 статтями.
Порушника за останні 3 роки п’ять разів притягували до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема двічі — за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, слідчі управління управління Нацполіції у Волинській області оголосили 57-річному водієві автомобіля Subaru Tribeca, який у понеділок ввечері на автодорозі в селі Княгининок Луцького району збив насмерть 35-річну місцеву жительку, підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.