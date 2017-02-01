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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровенской области полиция открыла огонь в водителя-беглеца

Киев • УНН

 • 6743 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Четырнадцать километров преследовали пьяного водителя полицейские из райцентра Сарны. На требование остановиться автомобиль Honda Civic начал убегать, сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

В селе Гута-Перейма машину занесло на обочину. Водитель направил авто на полицейского, который прострелил левое переднее колесо.

В крови 33-летнего водителя алкотестер показал 0,52 промилле. Документов на право управления машиной он не имел, в то же время суд его уже лишил водительских прав. Зато автомобиль незаконно находится на территории Украины, его доставили в отдел полиции.

По факту сопротивления работнику полиции возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит 2 года лишения свободы. На водителя составлены административные протоколы по 4 статьям.

Нарушитель за последние 3 года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе дважды - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, следователи управления Нацполиции в Волынской области объявили 57-летнему водителю автомобиля Subaru Tribeca, который в понедельник вечером на автодороге в селе Княгининок Луцкого района сбил насмерть 35-летнюю местную жительницу, подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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