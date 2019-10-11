На Рівненщині планують відкрити Національний центр лікування та сімейної реабілітації ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На Рівненщині може з’явитись Національний центр лікування та сімейної реабілітації ветеранів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів, передає УНН.
Перспективу відкриття Національного центру лікування та сімейної реабілітації ветеранів обговорили міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда та Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.
"Маємо спільну амбітну ціль - на базі госпіталю ветеранів війни в Клевані відкрити Національний центр лікування та сімейної реабілітації ветеранів. Працюємо над нормативним врегулюванням цього питання", - розповіла Оксана Коляда.
Повідомляється, що під час зустрічі також обговорили програму реінтеграції ветеранів: відкриття Ветеранського простору, який потребує ремонту, освітніх програм для ветеранів та забезпечення житлом.
"В планах міністерства відкрити Ветеранські простори в кожній області, зробивши їх спільними майданчиками, де ветеран та його родичі зможуть отримати весь спектр послуг, сервісів та допомоги, якої потребують", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський пообіцяв нові пільги для ветеранів.