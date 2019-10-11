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В Ровенской области планируют открыть Национальный центр лечения и семейной реабилитации ветеранов

Киев • УНН

 • 9665 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Ровенской области может появиться Национальный центр лечения и семейной реабилитации ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, передает УНН.

В Ровенской области планируют открыть Национальный центр лечения и семейной реабилитации ветеранов

Перспективу открытия Национального центра лечения и семейной реабилитации ветеранов обсудили министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда и глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"Имеем общую амбициозную цель - на базе госпиталя ветеранов войны в Клеване открыть Национальный центр лечения и семейной реабилитации ветеранов. Работаем над нормативным урегулированием этого вопроса", - рассказала Оксана Коляда.

Сообщается, что во время встречи также обсудили программу реинтеграции ветеранов: открытие Ветеранского пространства, который требует ремонта, образовательных программ для ветеранов и обеспечения жильем.

"В планах министерства открыть Ветеранские пространства в каждой области, сделав их совместными площадками, где ветеран и его родственники смогут получить весь спектр услуг, сервисов и помощи, в которой нуждаются", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Президент Владимир Зеленский пообещал новые льготы для ветеранов.

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