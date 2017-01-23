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На Рівненщині затримали нападників, які пограбували та порізали селянина

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Трьох розбійників, які напали на 59-річного жителя села Довговоля на Рівненщині, затримали рівненській поліцейські. Напад скоїли 16 січня, господарю завдали ножових поранень і заволоділи грошима. Про це поінформували у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, повідомляє УНН.

Під час нападу чоловіку вдалося зірвати маски двом розбійникам. Потерпілого госпіталізували у хірургічне відділення Володимирецької центральної районної лікарні з колото-різаними ранами плеча, стегна, живота та струсом головного мозку. За фактом розбою, поєднаним з проникненням у житло, за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нападників затримали, чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

“Нападниками виявилися 28-річний мешканець Волинської області, 24-річний житель Вараша та 34-річний — з села Чучеве Володимирецького району. 28-ми та 24-річним фігурантам розбою уже повідомили про підозру, вони затримані”, — зазначив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков.

Нападникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

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