В Ровенской области задержали нападавших, которые ограбили и порезали селянина

Во время нападения мужчине удалось сорвать маски двум разбойникам. Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение Владимирецкой центральной районной больницы с колото-резаными ранами плеча, бедра, живота и сотрясением головного мозга. По факту разбоя с проникновением в жилье, по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Нападавших задержали, мужчины находятся в изоляторе временного содержания.

"Нападавшие оказались 28-летний житель Волынской области, 24-летний житель Вараш и 34-летний - из села Чучево Владимирецкого района. 28-ми и 24-летним фигурантам разбоя уже сообщили о подозрении, они задержаны", - отметил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Сергей Волков.

Нападавшим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.