На Рівненщині на роботу вийшов голова сільради, затриманий на хабарі у півмільйона грн

За її словами, термін дії ухвали суду про відсторонення від роботи цього посадовця закінчився 8 січня.

“Це відбулося тому, що судові засідання у цій справі не призначалися, оскільки один з трьох суддів Рівненського міського суду перебував у відпустці. Завтра воно має відбутися, і прокуратура знову наполягатиме на відстороненні сільського голови від роботи”, — зазначила Л.Суржук.

Як повідомляв УНН, 16 серпня селищного голову Зорі М.Олійника затримали при спробі отримати хабар у розмірі 500 тисяч гривень. Прокуратура області повідомила, що ці кошти посадовець отримав за виділення приватному підприємцю земельних ділянок, які призначалися воїнам АТО. На початку вересня підозрюваний вийшов із слідчого ізолятора під заставу у 580 тисяч гривень.