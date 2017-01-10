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В Ровенской области на работу вышел председатель сельсовета, задержанный на взятке в полмиллиона грн

В Ровенской области на работу вышел председатель сельсовета, задержанный на взятке в полмиллиона грн

Киев • УНН

 • 9780 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня на работу вышел сельский глава поселка Заря Ровенского района Михаил Олейник, которого СБУ задержала на взятке в 500 000 гривен. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила руководитель пресс-службы прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук.

По ее словам, срок действия постановления суда об отстранении от работы этого чиновника закончился 8 января.

"Это произошло потому, что судебные заседания по этому делу не назначались, так как один из трех судей Ровенского городского суда находился в отпуске. Завтра оно должно произойти, и прокуратура снова будет настаивать на отстранении сельского головы от работы", - отметила Л.Суржук.

Как сообщал УНН, 16 августа поселкового голову Зари М.Олейника задержали при попытке получить взятку в размере 500 000 гривен. Прокуратура области сообщила, что эти средства чиновник получил за выделение частному предпринимателю земельных участков, которые предназначались воинам АТО. В начале сентября подозреваемый вышел из следственного изолятора под залог в 580 000 гривен.

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