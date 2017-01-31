На Рівненщині молодик впав з верхівки кар'єру та помер
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 січня. УНН. Трагічно закінчилася спроба сфотографуватись на верхівці кар'єру поблизу села Семидуби для 25-річного жителя райцентру Дубно. Хлопець зірвався з 12-метрової висоти і полетів вниз, повідомили кореспонденту УНН у Дубенському райвідділі поліції.
Компанія молоді вирішила сфотографуватися наверху піщаного кар’єру. Хлопець із власної необережності оступився та впав із висоти у понад 12 метрів.
Від отриманих травм чоловік помер. Як показав розтин, у хлопця була масивна внутрішня кровотеча та тупа травма тазу.
За фактом загибелі людини слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.