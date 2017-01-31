В Ровенской области молодой человек упал с верхушки карьера и умер

Компания молодежи решила сфотографироваться наверху песчаного карьера. Парень по собственной неосторожности оступился и упал с высоты более чем 12 метров.

От полученных травм мужчина скончался. Как показало вскрытие, у парня было массивное внутреннее кровотечение и тупая травма таза.

По факту гибели человека следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.