На Рівненщині на складах виявили 18 тисяч пляшок незаконного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Рівненській області ліквідували склади, в яких зберігались понад 18 тисяч пляшок незаконно виготовленої алкогольної продукції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
Так, в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України, правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях зберігання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів на території Рівненської області.
"За результатами проведення одночасних обшуків, 10 січня, у складських приміщеннях на території міст Рівне та Здолбунів виявили та вилучили з незаконного обігу понад 18 тисяч пляшок незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка зберігалась з метою подальшого збуту", - йдеться у повідомленні.
На даний час тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, вирішується питання про призначення відповідних судових експертиз.
Зазначається, що відповідальність за вчинення вказаного злочину передбачає покарання у виді штрафу від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Нагадаємо, у Дніпрі блокували збут 45 тонн готового алкосурогату.