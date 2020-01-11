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В Ровенской области на складах обнаружили 18 тысяч бутылок незаконного алкоголя

В Ровенской области на складах обнаружили 18 тысяч бутылок незаконного алкоголя

Киев  •  УНН

 • 11108 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Ровенской области ликвидировали склады, в которых хранились более 18 тысяч бутылок незаконно изготовленной алкогольной продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

Так, в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины, правоохранители провели санкционированные обыски в местах хранения больших партий фальсифицированных подакцизных товаров на территории Ровенской области.

"По результатам проведения одновременных обысков, 10 января, в складских помещениях на территории городов Ровно и Здолбунов обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 18 тысяч бутылок незаконно изготовленной алкогольной продукции, которая сохранялась с целью дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о назначении соответствующих судебных экспертиз.

Отмечается, что ответственность за совершение указанного преступления предусматривает наказание в виде штрафа от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, в Днепре блокировали сбыт 45 тонн готового алкосурогата.

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