На Рівненщині чоловік повісився поряд з могилою сина
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Відчайдушне самогубство сталося у селі Мала Любаша Костопільського району. На місцевому кладовищі дружина знайшла повішеним біля могили померлого сина, повідомили УНН у прес-службі управління НП у Рівненській області.
Так, 32-річний чоловік вчинив самогубство, бо не зміг пережити смерть дворічної дитини.
Правоохоронці повідомили, що ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, чоловіка у селі характеризували позитивно, він не зловживав спиртним.
Наразі проводяться слідчі дії.