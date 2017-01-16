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На Рівненщині чоловік повісився поряд з могилою сина

На Рівненщині чоловік повісився поряд з могилою сина

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Відчайдушне самогубство сталося у селі Мала Любаша Костопільського району. На місцевому кладовищі дружина знайшла повішеним біля могили померлого сина, повідомили УНН у прес-службі управління НП у Рівненській області.

Так, 32-річний чоловік вчинив самогубство, бо не зміг пережити смерть дворічної дитини.

Правоохоронці повідомили, що ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, чоловіка у селі характеризували позитивно, він не зловживав спиртним.

Наразі проводяться слідчі дії.

Українські Національні Новини

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