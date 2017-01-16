В Ровенской области мужчина повесился рядом с могилой сына
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 января. УНН. Отчаянное самоубийство произошло в селе Малая Любаша Костопольского района. На местном кладбище жена нашла повешенным мужа у могилы умершего сына, сообщили УНН в пресс-службе управления НП в Ровенской области.
Так, 32-летний мужчина совершил самоубийство, потому что не смог пережить смерть двухлетнего ребенка.
Правоохранители сообщили, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, мужчины в селе характеризовали положительно, он не злоупотреблял спиртным.
Проводятся следственные действия.