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На Рівненщині через сказ лисиці у загрозливій зоні опинилося майже 20 сіл

На Рівненщині через сказ лисиці у загрозливій зоні опинилося майже 20 сіл

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Від сьогодні карантин через підтверджений сказ лисиці ввели у селі Будераж Здолбунівського району Рівненщина. Таке рішення ухвалила районна протиепізоотичної комісія, повідомили УНН в управлінні Держпродспоживслужби в Здолбунівському районі.

У загрозливу зону потрапило майже два десятки сіл — смт. Мізоч та села Суйми, Півче, Нова Мощаниця, Мости, Новий Світ, Зелений Дуб, Святе, Борщівка Перша, Борщівка Друга, Буща, Клопіт, Озерко, Білашів, Дермань Перша, Дермань Друга, Стара Мощаниця, Підгайне, а також лісові та польові мисливські угіддя Здолбунівського району.

У селі Будераж і тих населених пунктах, які входять у загрозливу зону, ветеринари проведуть щеплення домашніх тварин.

Нагадаємо, вчора карантин через сказ домашнього пса оголосили в Дубенському районі. Загалом, торік на Рівненщині виявлено майже 50 випадків сказу.

Українські Національні Новини

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