На Рівненщині через сказ лисиці у загрозливій зоні опинилося майже 20 сіл
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Від сьогодні карантин через підтверджений сказ лисиці ввели у селі Будераж Здолбунівського району Рівненщина. Таке рішення ухвалила районна протиепізоотичної комісія, повідомили УНН в управлінні Держпродспоживслужби в Здолбунівському районі.
У загрозливу зону потрапило майже два десятки сіл — смт. Мізоч та села Суйми, Півче, Нова Мощаниця, Мости, Новий Світ, Зелений Дуб, Святе, Борщівка Перша, Борщівка Друга, Буща, Клопіт, Озерко, Білашів, Дермань Перша, Дермань Друга, Стара Мощаниця, Підгайне, а також лісові та польові мисливські угіддя Здолбунівського району.
У селі Будераж і тих населених пунктах, які входять у загрозливу зону, ветеринари проведуть щеплення домашніх тварин.
Нагадаємо, вчора карантин через сказ домашнього пса оголосили в Дубенському районі. Загалом, торік на Рівненщині виявлено майже 50 випадків сказу.