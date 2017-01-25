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В Ровенской области из-за бешенства лисы в угрожающей зоне оказалось почти 20 сел

В Ровенской области из-за бешенства лисы в угрожающей зоне оказалось почти 20 сел

Киев • УНН

 • 9011 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 25 января. УНН. С сегодняшнего дня карантин из-за подтвержденного бешенства лисы ввели в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской области. Такое решение приняла районная противоэпизоотическая комиссия, сообщили УНН в управлении Госпродпотребслужбы в Здолбуновском районе.

В угрожающую зону попало почти два десятка сел - пгт. Мизоч и села Суймы, Певчее, Новая Мощаниця, Мосты, Новый Свет, Зеленый Дуб, Святое, Борщивка Первая, Борщивка Вторая, Буща, Клопит, Озерко, Белашов, Дермань Первая, Дермань Вторая, Старая Мощаница, Подгайное, а также лесные и полевые охотничьи угодья Здолбуновского района.

В селе Будераж и тех населенных пунктах, входящих в угрожающую зону, ветеринары проведут прививки домашних животных.

Напомним, вчера карантин из-за бешенства домашнего пса объявили в Дубенском районе. В общем, в прошлом году в Ровенской области выявлено почти 50 случаев бешенства.

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