В Ровенской области из-за бешенства лисы в угрожающей зоне оказалось почти 20 сел

В угрожающую зону попало почти два десятка сел - пгт. Мизоч и села Суймы, Певчее, Новая Мощаниця, Мосты, Новый Свет, Зеленый Дуб, Святое, Борщивка Первая, Борщивка Вторая, Буща, Клопит, Озерко, Белашов, Дермань Первая, Дермань Вторая, Старая Мощаница, Подгайное, а также лесные и полевые охотничьи угодья Здолбуновского района.

В селе Будераж и тех населенных пунктах, входящих в угрожающую зону, ветеринары проведут прививки домашних животных.

Напомним, вчера карантин из-за бешенства домашнего пса объявили в Дубенском районе. В общем, в прошлом году в Ровенской области выявлено почти 50 случаев бешенства.