На Рівненщині більше 50 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Станом на вечір суботи на Рівненщині зареєстровано понад 50 нових випадків захворювання на COVID-19, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
"Станом на вечір суботи 11 липня на Рівненщині зареєстровано 51 новий випадок захворювання на COVID-19", - написав Коваль.
Він повідомив, що вік хворих склав від 2 до 78 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4598 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області 80 летальних випадків спричинені COVID-19", - додав очільник ОДА.
"Подолали хворобу 2738 жителів області. Сьогодні одужали 27 осіб з м.Рівне, Рівненського та Сарненського району", - йдеться у повідомленні.
В роботі обласних лабораторій перебувають 138 зразків, резюмував Коваль.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 372 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.