На Ровенщине более 50 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. По состоянию на вечер субботы в Ровенской зарегистрировано более 50 новых случаев заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер субботы 11 июля на Ровенщине зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19”, — написал Коваль.
Он сообщил, что возраст больных составил от 2 до 78 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4598 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В области 80 летальных случаев вызваны COVID-19”, — добавил глава ОГА.
“Преодолевшие болезнь 2738 жителей области. Сегодня выздоровели 27 человек из г.Ровно, Ровенского и Сарненского района”, — говорится в сообщении.
В работе областных лабораторий находятся 138 образцов, резюмировал Коваль.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1372 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.