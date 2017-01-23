На Рівненщині 80-річна жінка впала у каналізаційний септик
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні в райцентрі Радивилів на Рівненщині рятували пенсіонерку, яка провалилася в каналізаційний септик. Про це повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Літня жінка випадково впала в яму з нечистотами, яка знаходилася поряд з господарством.
Коли прибули рятувальники, з переповненого септика виглядала лише частина голови жінки. Бійці ДСНС за допомогою пожежної драбини спустилися донизу та під руки дістали потерпілу на поверхню. Літня жінка дуже змерзла.
Лікарі обстежили пенсіонерку, але не виявили жодних травм.