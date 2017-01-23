На Рівненщині 80-річна жінка впала у каналізаційний септик

Літня жінка випадково впала в яму з нечистотами, яка знаходилася поряд з господарством.

Коли прибули рятувальники, з переповненого септика виглядала лише частина голови жінки. Бійці ДСНС за допомогою пожежної драбини спустилися донизу та під руки дістали потерпілу на поверхню. Літня жінка дуже змерзла.

Лікарі обстежили пенсіонерку, але не виявили жодних травм.